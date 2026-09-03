DEN HAAG (ANP) - Woensdag 9 september rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door de landelijke 24-uursstaking in het openbaar vervoer. Alleen luchthaven Schiphol blijft wel beperkt bereikbaar, heeft NS bekendgemaakt.

Vakbonden hebben de actie aangekondigd vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS zegt er flink van te balen dat de staking zo'n grote impact heeft.

"Het is knap waardeloos", reageert NS-topman Wouter Koolmees. "Ik snap best dat er af en toe een statement wordt gemaakt door vakbonden, maar roep hen, het kabinet en werkgevers op om weer om tafel te gaan en tot een akkoord te komen."

Hervatting

De verwachting is dat NS op 10 september, de dag na de staking, de reguliere dienstregeling kan rijden. Maar reizigers worden nog wel geadviseerd om dan goed alle reisinformatie in de gaten te houden.

Ook werknemers van stads- en streekvervoerders leggen aanstaande woensdag het werk neer. Eerder werd al duidelijk dat het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag volledig plat komt te liggen door de staking.