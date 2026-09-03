DELFT (ANP) - Andere controleurs voor bouwprojecten hebben ruimte om het werk van de drie geschorste bureaus van kwaliteitsborgers over te nemen. Dat meldt de Vereniging KwaliteitsBorging Nederland (VKBN). Daarmee wil de brancheorganisatie voorkomen dat tot 1300 projecten stil komen te liggen.

Kwaliteitsborgers controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de technische eisen. De VKBN heeft haar leden gevraagd zoveel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Die kunnen van de ene op de andere dag zonder kwaliteitsborger komen te zitten. De bouw kan pas verdergaan als de schorsing wordt opgeheven of een andere partij het project overneemt.

"Handhaving is noodzakelijk en laat zien dat het stelsel partijen aanspreekt die niet aan de eisen voldoen", stelt de VKBN over de schorsingen. Maar als de gevolgen niet worden opgevangen, "dreigt de handhaving zelf een probleem voor de bouwstroom te worden".