Yeşilgöz: toezicht op AIVD en MIVD is onder nieuwe wet 'robuust'

DEN HAAG (ANP) - Het toezicht op inlichtingendiensten AIVD en MIVD wordt "robuust" onder een nieuwe wet die de diensten veel meer ruimte geeft. Dat beloofde minister van Defensie Dilan Yeşilgöz vrijdag rond het moment dat de wet online kwam voor reacties. Ze wil de waarborgen rond het functioneren van de diensten zo organiseren "dat het altijd wel gecheckt kan worden, maar dat ik wel snel kan handelen".

Op dit moment zijn er twee toezichthouders die controleren of de diensten niet meer doen dan ze volgens de wet mogen. Deze organisaties, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), worden onder de nieuwe wet samengevoegd in een nieuw College van Toetsing en Toezicht.

"Het is heel belangrijk dat die waarborgen overeind blijven, want daarbinnen moeten de inlichtingendiensten functioneren", aldus de VVD-minister. "Alleen als je nu constateert dat je daardoor steeds te laat bent in het opkomen voor het Nederlands belang, dan moet je de wet aanpassen."