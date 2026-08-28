Van Bronckhorst kijkt uit naar ontmoeting met droomclub Barcelona

ROTTERDAM (ANP) - Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar het uitduel van Feyenoord in de Champions League tegen FC Barcelona. "Deze loting roept natuurlijk speciale gevoelens op", zei de trainer van de Rotterdammers vrijdag. "FC Barcelona is altijd mijn droomclub geweest."

Van Bronckhorst speelde van 2003 tot 2007 meer dan honderd wedstrijden als linksback van FC Barcelona. "Ik heb allerlei successen bij die club beleefd", liet hij weten. "Het is mooi om terug te gaan. Ik heb daar nog een aantal vrienden zitten."

Feyenoord speelt verder in de competitiefase van de Champions League thuis tegen Internazionale, Como, FC Porto en Leipzig. De Rotterdammers gaan verder op bezoek bij Real Betis, Galatasaray en Viking.

Feyenoord plaatste zich als nummer 2 van de Eredivisie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi.