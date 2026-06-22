Iraanse delegatie terug naar Teheran na onderhandelingen met VS

LUZERN (ANP/AFP) - De Iraanse delegatie is teruggekeerd naar Teheran, na een achttien uur durende gespreksronde met de VS in Zwitserland. Dat melden Iraanse media. De strijdende partijen waren bijeen in een resort nabij het Zwitserse Luzern om daar de details uit te werken rond de eerder aangekondigde voorlopige overeenkomst tussen de twee landen.

In die eerste gespreksronde werd onder andere een stappenplan overeengekomen. Dat moet binnen zestig dagen tot een definitief vredesakkoord tussen de VS en Iran leiden. Ook wordt er een kanaal opgezet om miscommunicatie rond de Straat van Hormuz te voorkomen.

Zwitserland zei kort na afloop van de onderhandelingssessie blij te zijn met de stappen die zijn gezet. Het gastland voegde eraan toe dat het overeengekomen stappenplan de weg moet effenen voor de "onmiddellijke hervatting" van onderhandelingen op technisch niveau.

Kernprogramma

De rest van de week zullen nog onderhandelingen plaatsvinden in Zwitserland, op het niveau van lagere onderhandelaars. Namens de VS nam dit weekend onder anderen vicepresident JD Vance deel. Iran vaardigde naast anderen parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf af.

Onder meer het Iraanse kernprogramma is nog een heikel onderhandelpunt. Daarover zijn in het nu gesloten voorlopige akkoord nog geen concrete toezeggingen gedaan.