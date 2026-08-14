ZIERIKZEE (ANP) - De organisatie van het Zeeuwse boerenprotest voor vrijdagmiddag past haar actie aan vanwege het dodelijke ongeval in Noord-Brabant. "We beginnen met een minuut stilte en rijden daarna sneller dan de bedoeling was naar Burgh-Haamstede. Dat vermindert de kans op ongelukken", zegt organisator en Zeeuws BBB-Statenlid Kees Hanse. "De route aanpassen was geen optie, want vooraf hadden we vaste afspraken met politie gemaakt."

Vele tientallen boeren met landbouwvoertuigen hebben zich op een parkeerterrein in het Zeeuwse Zierikzee verzameld voor de protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn van plan hun rit over de N59, een door toeristen veelgebruikte route, om 14.00 uur te beginnen.

De actie is ook uit solidariteit met de vijf Brabantse pluimveebedrijven die mogelijk van de provincie hun natuurvergunning moeten inleveren om hun stikstofuitstoot. Vrijdagochtend vond een ongeluk plaats bij een file veroorzaakt door trekkers die onderweg waren naar een boerenprotest bij het Noord-Brabantse provinciehuis.