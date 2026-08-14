AMSTERDAM (ANP) - Mika Godts heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De linksbuiten vertrekt naar Paris Saint-Germain, dat volgens de bekende transferspecialist Fabrizio Romano overeenstemming heeft bereikt over een transfer van 55 miljoen euro.

Paris Saint-Germain probeerde Godts al eerder deze zomer naar Frankrijk te halen. Maar technisch directeur Jordi Cruijff weigerde een bod van maximaal 45 miljoen euro. Godts gaf vervolgens aan dat hij zijn loopbaan graag bij de winnaar van de Champions League voortzet. De 21-jarige Belg was in afwachting van een akkoord tussen beide clubs. Hij kreeg donderdagavond geen speeltijd in het uitduel met Shelbourne.

Godts was vorig seizoen met zeventien doelpunten en dertien assists de belangrijkste speler van Ajax in de Eredivisie. Trainer Míchel Sánchez verklapte dat zijn ploeg een snelle links- en rechtsbuiten wil halen als Godts vertrekt. Ajax is ook op zoek naar een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.

1 miljoen euro

Een woordvoerder van Ajax wil nog niet reageren op het nieuws over Godts. De club meldt pas een transfer als alle details zijn afgerond.

Ajax nam Godts drie jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. De linksbuiten maakte geen deel uit van de selectie van België tijdens het WK. Bondscoach Rudi Garcia gaf de voorkeur aan de linkeraanvallers Jérémy Doku en Leandro Trossard.

Godts maakt een van de grootste transfers in de clubgeschiedenis van Ajax. Antony (95 miljoen euro, Manchester United), Frenkie de Jong (86 miljoen, FC Barcelona), Matthijs de Ligt (85 miljoen, Juventus) en Lisandro Martínez (57 miljoen, Manchester United) vertrokken voor meer geld.