EINDHOVEN (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz wil nog niet over Kodai Sano praten omdat de transfer volgens hem nog niet afgehandeld is. "Het is nog niet helemaal rond. Zolang hij niet mijn speler is, praat ik niet over hem", zei Peter Bosz in aanloop naar de eerste wedstrijd van PSV zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard.

PSV wil Sano overnemen van NEC. De Japanner zou op het middenveld van de landskampioen komen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van de verdediger Filip Kostić van Juventus is volgens Bosz nog niet klaar. Beide spelers zullen nog niet tegen Fortuna kunnen spelen.