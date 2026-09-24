Zeven aanhoudingen na ingrijpen politie bij demonstratie Kesteren

KESTEREN (ANP) - De politie heeft donderdagavond zeven personen aangehouden bij een protest tegen een azc in het Gelderse dorp Kesteren. Drie mensen werden gearresteerd voor wederspannigheid, ofwel fysiek verzet bij een aanhouding. Vier aanhoudingen hielden verband met vuurwerk.

Een paar honderd demonstranten verzamelden zich in Kesteren voor het dorpshuis. Na het afsteken van vuurwerk greep de ME rond 21.00 uur in. Daarbij werden enkele personen aangehouden en werd minstens een projectiel naar de politie gegooid. Volgens de politie is de inzet in het dorp even voor 23.00 uur officieel beëindigd.

De demonstratie in Kesteren vond een week na rellen in dezelfde gemeente bij het dorp Opheusden plaats. Daar werd toen ook gedemonstreerd tegen een azc en er werden veertien personen aangehouden. Na signalen van een nieuwe demonstratie deze donderdag in Opheusden werden daar een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied afgekondigd.