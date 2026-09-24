Coen Verbraak weer kanshebber Sonja Barend Award

Drievoudig Sonja Barend Award-winnaar Coen Verbraak maakt dit jaar opnieuw kans op de prijs voor beste tv-interview van het jaar. Ook andere oud-winnaars Janine Abbring, Eva Jinek en Twan Huys zijn genomineerd, is donderdag bekendgemaakt.

Andere kanshebbers zijn Özcan Akyol, Tijs van den Brink, Sven Kockelmann, Cornald Maas en Maaike Schoon. De longlist is samengesteld door een kernjury waarin verschillende tv-recensenten en Johan Reijnen, eindredacteur van de VARAgids, zitten. Een vakjury van tientallen mediajournalisten, recensenten en collega-interviewers kiest uiteindelijk de winnaar. Deze wordt eind oktober bekendgemaakt in het NPO 1-programma Pauw & De Wit.

De Sonja Barend Award is een initiatief van de VARAgids en bestaat sinds 2009. De prijs wordt volgende maand voor het eerst uitgereikt zonder dat naamgever Sonja Barend erbij is. Zij overleed in april dit jaar op 86-jarige leeftijd.

Kort na haar overlijden meldde juryvoorzitter Reijnen al dat de vakprijs zou blijven bestaan, iets wat Barend zelf ook graag wilde.