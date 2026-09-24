Aanvoerder Van Dijk: we verdienden minimaal een punt

AMSTERDAM (ANP) - Aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal hield een goed gevoel over aan de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. "Ik denk dat we minimaal een punt verdienden vanavond", zei hij na de 1-1 tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA tegen de NOS. "Bij vlagen hebben we heel goed gespeeld. Na drie dagen werken is dit een prima resultaat."

Van Dijk leek in de dertiende minuut de score te openen met een kopbal uit een hoekschop. "Dat doelpunt vond ik wel erg makkelijk afgekeurd", aldus Van Dijk, die zijn treffer niet door zag gaan omdat spits Brian Brobbey doelman Marc ter Stegen zou hebben gehinderd.

Na rust ging er ook een streep door een treffer van Mexx Meerdink. Van Dijk: "Bij die treffer werd er waarschijnlijk te snel gefloten, waardoor de VAR er niets meer aan kon doen."