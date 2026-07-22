Zeven mensen in ziekenhuis na trambotsing Erasmusbrug

ROTTERDAM (ANP) - Zeven mensen die gewond raakten door de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In totaal zijn volgens de laatste informatie vijftien mensen gewond geraakt. "De overige gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers en konden naar huis", laat de veiligheidsregio weten.

Een woordvoerder had het kort na het ongeluk over achttien gewonden, van wie twee ernstig, maar die aantallen zijn bijgesteld. Een ANP-verslaggever ziet dat op de brug het opruimen van de ravage is begonnen. Een vrachtwagen wordt gevuld met brokstukken.

Een tram reed woensdagmiddag schijnbaar zonder te remmen tegen een stilstaande tram aan op de brug over de Nieuwe Maas. De brug stond op dat moment open.