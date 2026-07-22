Manchester City legt middenvelder Foden langer vast

MANCHESTER (ANP) - Manchester City heeft middenvelder Phil Foden langer aan zich gebonden. De 26-jarige Engelse international tekende een nieuw contract tot 2030 bij de nummer 2 van vorig seizoen.

Foden arriveerde op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Manchester City. Hij maakte in 2017 zijn debuut voor het eerste elftal en veroverde sindsdien twintig prijzen met de club. Hij won onder meer de Champions League in 2023, zes landstitels, drie FA Cups, vijf League Cups en het WK voor clubs.

"Mijn toekomst aan City verbinden betekent alles voor mij", zei Foden op de site van Manchester City. "Spelen voor deze club is altijd mijn grote wens geweest en het is een eer om het shirt te dragen. Ik besef heel goed dat ik het geluk heb gehad deel uit te maken van een historische periode waarin we zoveel prijzen hebben gewonnen, maar we kijken altijd vooruit en willen nog meer winnen."

Foden speelde 49 keer voor Engeland, maar werd niet geselecteerd voor het afgelopen WK.