Harald en Sonja herdenken aanslagen Noorwegen

Noorwegen heeft woensdag de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen in Oslo en Utøya van vijftien jaar geleden. In de kathedraal van Oslo vond een herdenkingsdienst plaats. Daarbij waren ook koning Harald en koningin Sonja aanwezig.

In zijn preek benadrukte dominee Pål Kristian Balstad hoe belangrijk verbondenheid is bij het verwerken van verdriet en gemis. "Deze dag raakt ons diep. Bij sommigen roept het diep verdriet op. Bij anderen een diepe betrokkenheid. Misschien kunnen we door deze saamhorigheid ervaren dat we er niet alleen voor staan", zei Balstad.

Voorafgaand aan de dienst hield premier Jonas Gahr Støre een toespraak bij het nieuwe herdenkingsmonument in de stad. Later woensdag is er ook een ceremonie op het eiland Utøya.

Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik een autobom ontploffen in de buurt van het regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. Daarna doodde hij nog 69 mensen, voornamelijk tieners, op Utøya. Daar vond een zomerkamp plaats van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Arbeiderspartij. Breivik werd in 2012 veroordeeld tot 21 jaar cel.