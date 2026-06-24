Zonneparken breiden fors uit, vooral door grote projecten

DEN HAAG (ANP) - Het totale oppervlak aan zonneparken is in vijf jaar tijd verviervoudigd, meldt het Kadaster. Vorig jaar besloegen de parken samen 3950 hectare, tegenover minder dan 1000 hectare in 2020. De uitbreiding komt volgens het Kadaster vooral door de aanleg van grote zonneparken.

Maar liefst 98 procent van de totale oppervlakte ligt op parken van meer dan 1000 vierkante meter. Deze zijn meestal in handen van bedrijven, terwijl kleine zonneparken vaak eigendom zijn van particulieren.

In heel Nederland is de ruimte voor zonneparken in vijf jaar tijd minstens verdubbeld. In veel provincies ligt inmiddels drie tot vier keer zoveel grond vol zonnepanelen als in 2020. De grootste toename vond plaats in Gelderland, waar 534 hectare aan zonneparken werd bijgebouwd.

Het grootste zonnepark van Nederland ligt in Flevoland in de gemeente Dronten, met 72 hectare aan oppervlak.

Ook het aantal zonneparken is sterk gegroeid. Dat steeg van ruim 3100 in 2020 naar meer dan 12.000 een jaar geleden. Veel van deze parken bevinden zich op voormalige landbouwgrond. In 2015 werd twee derde daarvan nog gebruikt voor veeteelt of akkerbouw.