Advocaat heeft goed gevoel over Curaçao voor treffen Ivoorkust

PHILADELPHIA (ANP) - Dick Advocaat (78) heeft vertrouwen in het elftal van Curaçao dat op donderdag de derde groepswedstrijd speelt tegen Ivoorkust. 'The Blue Wave' moet in het Philadelphia Stadium winnen om naar de zestiende finales te gaan. "We kunnen het iedere tegenstander moeilijk maken. Als we zo spelen als tegen Ecuador, dan zitten we in de goede richting. Ik heb er wel een goed gevoel bij."

Advocaat verkende op woensdagmiddag (lokale tijd) het stadion in Philadelphia waar normaal gesproken het American footballteam van de Eagles speelt. "We moeten trots zijn dat we hier staan. Dat we tegen landen als Duitsland, Ecuador en Ivoorkust mogen spelen", zei Advocaat in de persruimte van het stadion. En dan een beetje gekscherend: "Dit is de eerste wedstrijd dat wij de favoriet zijn. Toch?"

De oudste bondscoach van het WK begint donderdag mogelijk aan zijn laatste wedstrijd ooit op de bank. Advocaat wilde niets over zijn toekomst zeggen. "Daar ben ik nu niet mee bezig", zei hij kortaf toen hij er een vraag over kreeg.

Advocaat geniet zichtbaar van het WK voetbal met Curaçao. Hij is zich ervan bewust dat het niet iedereen van het eiland gegeven is om het toernooi van dichtbij mee te maken. "Het was vooraf bekend dat de prijzen van de kaartjes hoog zouden zijn. De rijken kunnen ernaar toe en de armen niet. Zo is dat nu eenmaal. Maar de mensen op het eiland hebben er ook plezier van. Het is ongekend wat dit los heeft gemaakt", zei Advocaat. "Normaal gesproken worden ploegen na een 7-1-nederlaag weggefloten. Maar op Curaçao was iedereen blij."