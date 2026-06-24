Trump doet Turkije vage belofte over F-35's na gesprek met Rutte

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat hij "waarschijnlijk iets zal doen" waar Turkije blij mee zal zijn. Hij deed deze uitspraak toen hem na een ontmoeting met NAVO-chef Mark Rutte werd gevraagd of hij zou ingaan op de wens van Ankara voor F-35-gevechtsvliegtuigen en de straalmotoren die nodig zijn voor de ontwikkeling van het eigen Turkse gevechtsvliegtuig, de KAAN.

Turkije, een NAVO-lidstaat, beschikt niet over F-35's. De Verenigde Staten besloten in 2019 dat Ankara geen F-35's kon krijgen nadat de Turkse regering het Russische S-400-raketafweersysteem had aangeschaft. Het S-400-systeem is volgens de Amerikanen niet verenigbaar met de F-35. Zo zou de radar van de S-400 kunnen worden gebruikt om inlichtingen te verzamelen over de geavanceerde stealth-capaciteiten van de F-35 en deze te delen met Rusland.