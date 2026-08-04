DEN HAAG (ANP) - De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal in beslag genomen gas- en alarmpistolen, zegt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. In 2022 ging het om 1685 wapens. Vorig jaar waren dat er 1959.

Verder blijkt uit de inbeslagnames dat pepperspray populair is. Dat aantal steeg van 992 in 2022 naar 1446 vorig jaar. In de eerste helft van 2026 nam de politie al 851 peppersprays in beslag.

Het is in Nederland verboden om een wapen te kopen dat niet of nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden valt. Volgens de woordvoerder van de politie zie je die steeds meer en worden ze vaak net over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland, gekocht. "Die wapens komen tot onze grote zorg vervolgens eenvoudig Nederland binnen."

De politie plaatst wel een kanttekening bij de stijging van de cijfers. "Deze kwestie loopt al veel langer en heeft onze aandacht. We doen er onderzoek naar en zetten er vol op in."