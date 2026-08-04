De Spaanse koning Felipe heeft maandag voor het eerst gezeild met de Hispania, het nieuwe zeiljacht van de marine waarmee hij deze week meedoet aan de Copa del Rey. Het ging om een laatste trainingssessie voordat het meerdaagse zeilevenement in de wateren rond Mallorca dinsdag officieel begint, melden Spaanse media.

De 58-jarige Felipe, gekleed in korte broek, een sportieve polo en een witte pet, bereidde zich met zijn team op zee voor. Naar verwachting doet de koning mee om de prijzen. De nieuwe boot waarmee hij vaart, deed vorig jaar ook al mee en wist Felipe toen te verslaan.

Het team van de koning moet het na donderdag zonder hem doen. Dan reist Felipe naar Colombia voor de beëdiging van een nieuwe president.