Zorgen in Kamer over zorg voor jongeren met complexe problematiek

DEN HAAG (ANP) - Veel partijen in de Tweede Kamer hebben zorgen geuit over de veiligheid van jongeren die met complexe problemen in de jeugdzorg zitten. In een debat zeiden meerdere Kamerleden dat de veiligheid van de kinderen vaak niet kan worden gewaarborgd en dat ook de zorg lang niet altijd op orde is.

Het gaat onder meer om kinderen die naar het buitenland zijn gestuurd en kinderen die in gesloten een-op-eenbegeleiding zitten.

Ingrid Coenradie van JA21 zei dat ze zich was "rotgeschrokken" van verhalen over jongeren die in Spanje of Marokko verblijven voor jeugdhulp. Nieuwsuur meldde 15 september dat jongeren die in het buitenland zijn voor zorg worden opgesloten en uitgebuit. Daarnaast zou de zorg "verouderd en niet-effectief" zijn.

Hoeveel kinderen in het buitenland verblijven voor zorg, is niet bekend. Meerdere Kamerleden vroegen dat aan minister Mirjam Sterk (Jeugd). Ook wilden ze weten waar de kinderen zitten en waarom ze naar het buitenland zijn gestuurd.