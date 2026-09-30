Guardiola aan Manchester City-fans: ik ben er voor jullie

MANCHESTER (ANP) - Pep Guardiola heeft woensdag zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club waar hij tien jaar lang hoofdtrainer was, schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2016 tot afgelopen zomer trainer van City.

"Ik wil dat iedere Manchester City-supporter op de hele wereld weet dat ik er ben; meer dan ooit", schrijft Guardiola op sociale media. "Ik sta, en dat heb ik altijd gedaan, en zal ik altijd doen, achter mijn club, mijn eigenaar, mijn voorzitter, Ferran (huidige voorzitter Soriano), de spelers, de staf, Enzo (huidige trainer Maresca) en jullie, onze unieke supporters."

"Laat me duidelijk zijn: we zullen hier samen doorheen komen", vervolgt de 55-jarige Spanjaard. "Ik hou van jullie allemaal."

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de overtredingen zijn voor de club, die in de periode van de overtredingen zeer succesvol was.