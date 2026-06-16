Verdediger Rüdiger verlengt aflopende contract bij Real tot 2027

MADRID (ANP) - Antonio Rüdiger heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid met een jaar verlengd tot medio 2027. Dat meldt de voetbalclub uit de Spaanse hoofdstad dinsdag.

De 33-jarige Duitse verdediger, die op dit moment met zijn nationale elftal actief is op het wereldkampioenschap in de VS, Canada en Mexico, krijgt enkele nieuwe collega's in de verdediging van de Madrilenen. Maandag werd bekend dat linksachter Marc Cucurella overkomt van Chelsea. Oranje-international en rechtsachter Denzel Dumfries (Internazionale) is in vergevorderde onderhandelingen met de nummer 2 van Spanje van het afgelopen seizoen.

Rüdiger speelt sinds 2022 voor Real Madrid en won er in 2024 de Champions League en het Spaanse landskampioenschap.