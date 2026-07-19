12.000 hectare verwoest door grote natuurbrand boven Madrid

MADRID (ANP/AFP) - Een grote natuurbrand in Spanje heeft ten noorden van Madrid al meer dan 12.000 hectare verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd, melden lokale autoriteiten zondag.

De brand brak donderdag uit in de provincie Guadalajara in een bos- en bergachtig gebied waar bedreigde diersoorten leven als adelaars, wolven en vlinders. Het vuur heeft nog geen slachtoffers geëist, maar wordt door de lokale autoriteiten omschreven als "moeilijk".

Er woedt ook al dagenlang een grote natuurbrand in de buurt van Zaragoza, in het noordoosten van het land. Bijna 16.000 hectare werd in de as gelegd. Zaterdagavond meldden de lokale autoriteiten dat die brand "nog lang niet onder controle" is. Eerder deze maand kwamen er dertien mensen om het leven door een natuurbrand in het zuiden van Spanje.

Wetenschappers stellen dat door de klimaatverandering er steeds meer en intensere hittegolven zijn, waardoor vegetatie uitdroogt en de kans op bosbranden toeneemt.