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Facebook en Instagram werken weer na storing, meldingen nemen af

19 jul , 12:08Zakelijk
anp190726073 1
ANP
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MENLO PARK (ANP) - Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar, nadat de platforms zondagochtend last leken te hebben van een storing. In de ochtend kwamen duizenden meldingen binnen. Gebruikers ondervonden problemen met het inloggen op de platforms, die beide van Meta zijn.
De website van Facebook is inmiddels weer toegankelijk. Het aantal meldingen op de website allestoringen.nl is flink afgenomen. Ook op het internationale DownDetector.com komen veel minder meldingen binnen en laten gebruikers weten dat de platforms het weer doen.
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