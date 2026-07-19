Zoon Britney Spears hekelt nepnieuws over moeder

Jayden, de zoon van Britney Spears, vindt dat mensen niet zo goedgelovig moeten zijn als ze berichten lezen dat de voormalig popster zou zijn gekloond. Daar klopt volgens hem niets van.

"Ik open TikTok en zie een video met 1,2 miljoen likes en het bijschrift: 'de grootste theorie ooit: leeft Britney Spears nog wel?', vertelde de 19-jarige Jayden volgens Us Weekly tijdens een livestream. "Gast, je kunt gewoon naar haar pagina gaan en haar daar op dit moment zien."

"Het laat me inzien dat veel van wat er in de media verschijnt, overdreven en nep is", vervolgde Jayden. "Mensen weten hoe goedgelovig anderen zijn en maken daar misbruik van. Zodra mensen iets op sociale media zien met veel likes, geloven ze het meteen. Ze doen niet eens onderzoek."

Spears kreeg Jayden en zijn broer Sean met haar ex Kevin Federline. De broers hadden jarenlang een moeizame band met hun moeder, maar inmiddels lijkt die relatie verbeterd te zijn.