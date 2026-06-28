Hitte heeft amper vat op bezoekersaantallen TT van Assen

ASSEN (ANP) - De hitte heeft nauwelijks invloed gehad op het aantal bezoekers bij de TT van Assen. De organisatie meldde bijna 194.000 betalende bezoekers in de afgelopen drie dagen. "Dat is mij reuze meegevallen, ik had verwacht dat er minder mensen zouden komen", zei voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit. "Er was op de vrijdag en zaterdag wel sprake van een lichte daling en dat schuif ik dan maar op de hittestress."

Vorig jaar noteerde de TT voor het eerst in het bestaan meer dan 200.000 bezoekers. Vooraf was wel duidelijk dat er dit jaar minder mensen naar het jaarlijkse motorsportevenement zouden komen, omdat in de dagen ervoor al voor de hitte werd gewaarschuwd en code oranje werd afgegeven. De TT-organisatie activeerde vervolgens tal van maatregelen om de bezoekers zoveel mogelijk verkoeling te bieden. "Toen in andere provincies code rood gold, hebben we wel contact gezocht met de burgemeester en hij stond er heel relaxed in. Er was vertrouwen in onze hittemaatregelen. En de bezoekers hebben hun verantwoordelijkheid genomen; ze zijn voorzichtig geweest."