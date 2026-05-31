Aanpak drugsgeweld centraal bij presidentsverkiezingen Colombia

BOGOTÁ (ANP/AFP) - De stembussen voor de verkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten voor het presidentschap verschillen vooral in hun voorgestelde aanpak van het drugsgeweld in het land.

Volgens peilingen van voor de verkiezingen maakt de linkse senator Iván Cepeda de grootste kans om te winnen. Hij zou profiteren van de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro, die probeerde een vredesdeal te sluiten met de drugsbendes. Cepeda zegt die aanpak te willen voortzetten.

Tegelijkertijd zijn ook de rechtse advocaat Abelardo de la Espriella en de conservatieve senator Paloma Valencia populair. Zij zeggen juist hard te willen optreden tegen het drugsgerelateerde geweld.

Naar verwachting komt er zondag nog geen duidelijke winnaar uit de bus. Als dat het geval is, volgt er op 21 juni een nieuwe ronde tussen de twee succesvolste kandidaten.