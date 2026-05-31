Oosterwegel en Dokter tweede en derde bij zevenkamp in Götzis

GÖTZIS (ANP) - Meerkampsters Emma Oosterwegel en Sofie Dokter zijn bij de zevenkamp in Götzis in Oostenrijk als tweede en derde geëindigd. De Zwitserse Annik Kälin won.

De 23-jarige Dokter ging na de eerste dag, waarop vier onderdelen werden afgewerkt, nog aan de leiding. Ze verspeelde haar leidende positie door haar prestaties bij het speerwerpen (vijftiende) en de 800 meter (elfde). Oosterwegel won de 800 meter en Kälin was de beste bij het verspringen.

Kälin kwam uit op 6726 punten, Oosterwegel op 6705 en Dokter op 6627.

Dokter, die in maart bij de WK indoor op de vijfkamp de wereldtitel pakte, werd vorig jaar in Götzis nog tweede achter de Amerikaanse Anna Hall-Slayton. De regerend wereldkampioene op de zevenkamp ontbrak dit jaar bij de prestigieuze Hypomeeting. Ook de Belgische Nafissatou Thiam, drievoudig olympisch kampioene op de zevenkamp, was er dit jaar niet bij.