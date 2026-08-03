CEUTA (ANP) - Het aantal mensen dat is omgekomen bij de migrantencrisis in Ceuta van afgelopen donderdag en vrijdag is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave aan persbureau EFE. De meesten van hen kwamen om door verdrinking.

De doden vielen toen binnen korte tijd circa 50.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend en moesten om een barrière in de zee heen zwemmen. Dat hebben tientallen mensen niet overleefd. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen, mogelijk terwijl ze uit het water aan land probeerden te komen.

Marokko meldde zondagavond elf doden, maar zei ook berichten over doden aan de andere kant van de grens nog te onderzoeken.

De massale aankomst zorgde voor veel onrust in Ceuta zelf, maar ook in andere Europese landen. Maandagmiddag praten ambassadeurs uit alle EU-landen over het incident, in voorbereiding op ingelast overleg van EU-ministers van Binnenlandse Zaken dinsdag.