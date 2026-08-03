LONDEN (ANP/RTR) - De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken na een toename in juni, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar.

De index van S&P Global die de mate van bedrijvigheid in de industrie van het eurogebied meet, nam in juli toe tot 51,9, van 51,4 in juni. Dat is het hoogste niveau sinds april. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In april stond de index met 52,2 nog op het hoogste niveau in bijna vier jaar.

"Fabrikanten in de eurozone genieten van een zomerse groeispurt. Er zijn echter tekenen dat dit goede nieuws van korte duur kan zijn en dat het momentum dreigt af te nemen naarmate de herfst nadert", waarschuwde Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global.

De orders stegen in juli namelijk slechts marginaal en bleven ruim onder het tempo van de productiegroei. Dat wijst erop dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe orders.