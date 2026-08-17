MANDELIEU-LA-NAPOULE (ANP) - Tien mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen twee boten voor de Zuid-Franse kust. Drie van hen raakten zwaargewond. Hulpdiensten zoeken naar iemand die mogelijk wordt vermist, melden lokale media, waaronder Nice-Matin.

Het ongeluk gebeurde kort voor 23.00 uur voor de kust van Mandelieu-la-Napoule, vlak bij Cannes. De twee rubberboten met een harde bodem hadden in totaal 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend.

Tientallen brandweerlieden zijn ingezet. Duikers zoeken naar de mogelijk vermiste persoon. Ook een helikopter van de Franse marine met een warmtebeeldcamera neemt deel aan de zoektocht.

Voor de zwaargewonden is een traumahelikopter ingezet. Volgens de autoriteiten kan het aantal slachtoffers nog veranderen.