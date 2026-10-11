Nadat hij vorig jaar een stem gaf aan de Oude Kerk in Delft, geeft Daan Schuurmans de komende maanden een stem aan de Jacobikerk in Utrecht. De kerk in het centrum van de Domstad is het decor van de tweede Nederlandse editie van Luminiscence, een grootse lichtshow met livemuziek, waarin Schuurmans de verteller is. "De verhalen die deze kerken herbergen, zijn heel spannend en mooi om te vertellen", vertelt hij aan het ANP.

"Ik vind het een fantastisch iets, dit, met dat licht", zegt hij over Luminiscence, dat vorig jaar meer dan 111.000 bezoekers naar Delft trok en maandag in Utrecht officieel in première gaat. "Het is natuurlijk heel mooi dat je in zo'n gebouw, dat echt honderden jaren oud is, zo'n moderne lichtshow neer kan zetten. Die combinatie is magisch", klinkt het enthousiast.

Hoewel Schuurmans het verhaal van de Jacobikerk nog niet kende, kon hij de gebeurtenissen daar wel goed plaatsen in de geschiedenis, vertelt hij. "Heel veel dingen die we hebben behandeld in Het Verhaal van Nederland keren hier terug", zegt hij, verwijzend naar het NTR-programma waarin hij inmiddels vier seizoenen de rol van verteller vervulde.

Geschiedenis

Het tv-programma heeft zijn liefde voor geschiedenis meer aangewakkerd, zegt de acteur. "Ik was wel een liefhebber op school, maar ik ben het ook meer geworden. Ook doordat we met Het Verhaal van Nederland zoveel verhalen vertellen over gewone mensen in ongewone omstandigheden, duik je er heel diep in. Het gaat enorm leven."

Het vertellen van verhalen doet Schuurmans dan ook niet alleen voor televisie en, zoals nu weer, in de kerk. Ook privé wil hij zich er nog weleens in verliezen, lacht hij. "Nou, ik vertel wel graag verhalen. Mijn vader deed dat ook graag, dus ik heb dat een beetje van hem overgenomen. Het is leuk om goede, sappige anekdotes te vertellen. Met woord en gebaar", zegt hij.

Ook als Schuurmans met zijn gezin ergens is, vertelt hij graag. "En soms zeggen ze dan ook wel van: Ja, we hebben de verteller nu wel gehoord, we willen nu gewoon rondkijken!"