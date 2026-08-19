Tamara Elbaz en Maria Tailor komen met eenmalige theatershow

Tamara Elbaz en Maria Tailor brengen hun podcast Geen Filter naar het theater. De twee televisiepersoonlijkheden, bekend van het programma The Real Housewives of Amsterdam, staan op 27 september in Theater Amsterdam met een eenmalige voorstelling, maakt een woordvoerder woensdag bekend.

De voorstelling wordt omschreven als een "exclusieve live-editie" van de podcast. "We gaan er volledig in en beloven dat het een avond wordt die je niet snel vergeet", laten Elbaz en Tailor weten. De kaartverkoop is woensdag van start gegaan.

"Verwacht een avond vol hilarische anekdotes, ongemakkelijke bekentenissen, pittige stellingen, juicy verhalen en onverwachte wendingen", aldus de aankondiging. Ook betreden verschillende speciale gasten het toneel.