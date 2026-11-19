Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn met hun kinderen gespot tijdens een bezoek aan Winter Wonderland, een kerst- en winterevenement in het Londense Hyde Park. Dat melden diverse Britse media, waaronder Hello!. Het was de eerste keer dat de prins en zijn gezin in het openbaar werden gezien sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk.

Op foto's die door de Daily Mail zijn gepubliceerd, is te zien hoe Harry lachend met zoon Archie in een botsauto zit. Een andere foto toont hertogin Meghan en dochter Lilibet die het tafereel vanaf de zijkant aanschouwen.

Een omstander vertelde de krant dat Archie en Lilibet, die bijna volledig buiten de publiciteit worden gehouden, veel op hun ouders lijken. Harry en zijn gezin vielen naar verluidt weinig op tussen de andere bezoekers van het festival.

Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten, maar keerden afgelopen zomer terug naar het Verenigd Koninkrijk. De jongste zoon van koning Charles voert echter geen officiële taken meer uit voor de Britse kroon.