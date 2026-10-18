Albanese premier stapt niet op, gewelddadige protesten houden aan

TIRANA (ANP/AFP) - De Albanese premier Edi Rama heeft zondag opnieuw de eis van demonstranten om af te treden van de hand gewezen. Zondag gingen in hoofdstad Tirana gewelddadige anti-regeringsprotesten hun zesde dag in.

De betogers, onder wie veel jongeren en studenten, eisen actie tegen de slechte omstandigheden op universiteiten, hoge collegegelden en corruptie. Zondag verzamelden honderden demonstranten zich rond het middaguur opnieuw voor het ministerie van Onderwijs. Ze scandeerden "Rama, treed af" tijdens gespannen confrontaties met de politie, die onder meer waterkanonnen en traangas inzette. Demonstranten gooiden volgens de politie met molotovcocktails en vuurwerk.

De onrust volgt op maanden van anti-regeringsprotesten in het Balkanland, die aanvankelijk werden aangewakkerd door de ontwikkeling van een omstreden resort dat in verband wordt gebracht met de familie van de Amerikaanse president Donald Trump.