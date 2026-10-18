TikTok herstelt account van Elon Musk-documentaire na fout

TikTok heeft het account van de documentaire Musk over techmiljardair Elon Musk hersteld. Het account was vrijdag permanent geschorst, maar volgens het sociale mediaplatform gebeurde dat door een fout. Dat bevestigt een woordvoerder van TikTok zondag aan The Verge.

De schorsing kwam op een ongelukkig moment voor de makers van de documentaire, die dit weekend in de Amerikaanse bioscopen in première ging. Distributeur Bleecker Street had eerder zijn teleurstelling uitgesproken over het verdwijnen van het account.

De documentaire van regisseur Alex Gibney onderzoekt het leven en de zakelijke activiteiten van Musk. De makers hadden eerder al problemen met de verspreiding van de trailer. Verschillende sociale mediaplatforms weigerden die vorige maand als advertentie toe te laten vanwege vermeende politieke inhoud. Meta draaide die beslissing later eveneens terug en sprak van een fout.