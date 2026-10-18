NEC speelt tegen Fortuna voor de vierde keer op rij gelijk

NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft voor de vierde keer op rij gelijkgespeeld. De formatie van trainer Dick Schreuder moest thuis tegen Fortuna Sittard genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel. De laatste drie duels tegen Go Ahead Eagles, Ajax en Levski Sofia eindigden in 1-1.

Anthony Descotte maakte de 1-0 van Fortuna, waarna Kevin Kers NEC langszij bracht. Descotte herstelde de marge na rust met zijn tweede doelpunt. Mitchel Bakker miste namens NEC in de laatste minuut een strafschop, maar Willum Thór Willumsson kopte in de blessuretijd alsnog de 2-2 binnen.

Trainer Danny Buijs van Fortuna had Mohamed Ihattaren opgenomen in zijn basiselftal, maar de belangrijke middenvelder haakte tijdens de warming-up af. Sven Simons nam zijn plaats in. Bij NEC zat Tjaronn Chery, normaal gesproken de aanvoerder, op de bank.

Strafschop

De eerste kansen waren na een kwartier voor NEC via Jamiro Monteiro en Noé Lebreton, maar het openingsdoelpunt viel even later aan de andere kant. Descotte liep tegenstander Darko Nejašmić eruit en schoof de bal in de verre hoek. Tien minuten later prikte Kers na een snel genomen corner de 1-1 binnen. Het was zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal.

Fortuna toonde zich effectief door meteen na rust via Descotte ook zijn tweede echte kans van de wedstrijd te benutten. De Belg kopte een vrije trap van Shiloh 't Zand binnen: 1-2. NEC kreeg in de slotfase een strafschop na een handsbal, maar Bakker faalde vanaf elf meter. Willumsson bezorgde NEC daarna alsnog een punt.

Fortuna bezet de zesde plaats met 15 punten. NEC heeft 5 punten minder en staat twaalfde.