BRUSSEL (ANP) - Iedereen die het aangaat doet er alles aan om Oekraïne weer volledige toegang te geven tot de Amerikaanse satellietcommunicatie waarvan zijn strijdkrachten erg afhankelijk zijn, zegt NAVO-chef Mark Rutte. "Waar dat kan helpen, staan we altijd klaar" om zelf in actie te komen, zei Rutte voor overleg met bondgenoten van Oekraïne in Brussel.

Volgens Oekraïne is de snelheid van het Starshield-netwerk, de militaire versie van Elon Musks Starlink, dat Oekraïense militairen gebruiken al weer een week ingeperkt. Daardoor kunnen hun drones volgens Kyiv niet snel genoeg vliegen om Russische aanvalsdrones te onderscheppen of effectief te zijn aan het front. Het is onduidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de snelheidsbeperkingen, die vorige maand ook al eens werden ingesteld door Musks bedrijf maar toen weer werden ingetrokken.

"Ik kan verzekeren dat de relevante partijen heel hard werken om ervoor te zorgen dat de zaken zo snel mogelijk weer normaal gaan", zei Rutte.