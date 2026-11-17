WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten zijn na jaren hun mazelenvrije status kwijt, maakte de Pan American Health Organization bekend. Het land beleeft dit jaar de grootste uitbraak van die ziekte in decennia, nadat het aantal vaccinaties tegen dat virus de afgelopen jaren is afgenomen.

Dit jaar zijn er al 5400 besmettingen van mazelen vastgesteld, twaalf mensen zijn aan de ziekte overleden. Vooral jongere kinderen zijn kwetsbaar. De meeste van de getroffen personen waren niet gevaccineerd.

Experts verwijten de Amerikaanse president Donald Trump en zijn minister van Gezondheid Robert F. Kennedy het vertrouwen in vaccinaties aan te tasten. Vooral Kennedy staat sinds de covid-pandemie bekend als groot tegenstander van vaccinaties.

De VS hadden sinds 2000 de status van mazelenvrij. Dat betekent niet dat de ziekte sindsdien helemaal niet voorkwam, maar dat zeldzame uitbraken binnen een jaar eindigen. Mexico en Bolivia verloren hun mazelenvrije status ook dit jaar.