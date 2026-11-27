WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger zegt een schip te hebben aangevallen op de Straat van Hormuz. Het zou gaan om een koopvaardijschip dat uit het Iraanse Bandar Abbas was vertrokken en dus de door de Verenigde Staten opgelegde blokkade van Iraanse havens probeerde te omzeilen.

Het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten (CENTCOM) deelt op X beelden van het moment dat het vaartuig getroffen wordt. Volgens de Amerikanen was de bemanning van de Pacific Archer meerdere keren gewaarschuwd. Dat vrachtschip vaart onder de vlag van de eilandengroep Palau.

De VS en Iran hebben beide blokkades ingesteld voor verschillende delen van de Straat van Hormuz. Iran meldt vrijwel dagelijks dat schepen op zeemijnen varen omdat ze afwijken van de route die Teheran voor ogen heeft. De Amerikanen zeggen ook regelmatig vaartuigen tegen te houden of "uit te schakelen" als ze niet reageren op waarschuwingen, zoals nu is gebeurd.