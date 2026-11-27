Marco Borsato laat de rechtbank achter zich en richt zich op de toekomst. Dat blijkt uit een verklaring van de zanger aan RTL Boulevard. Hij benadrukt daarin nogmaals dat hij de uitspraak in de zaak van vrijdag over proceskosten accepteert.

De rechter besloot dat Borsato 202.744,03 euro vergoed krijgt voor de kosten die hij heeft gemaakt in zijn strafzaak. Dat is minder dan de helft van het bedrag waar hij om vroeg. De zanger werd vorig jaar december vrijgesproken van ontucht met een minderjarige.

"Ik accepteer de uitspraak van de rechtbank. Alle kosten die zijn gemaakt, zijn noodzakelijk geweest voor mijn verdediging", laat hij na de uitspraak weten aan RTL Boulevard. "Nu richt ik mijn blik op de toekomst."

De verklaring is in lijn met eerdere uitspraken. Bij een eerdere zitting vertelde Borsato dat hij zich ongeacht de uitkomst neer zou leggen bij de uitspraak van de rechter. Zijn management liet eerder deze week al weten dat Borsato zich aan het "oriënteren" is op zijn muzikale comeback.