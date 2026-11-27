Regisseur Denis Villeneuve "bidt tot de filmgoden" dat zijn film Dune 3 zich staande houdt tegenover Avengers: Doomsday. Dat vertelt hij tegen Variety. Door allerlei omstandigheden gaan de twee langverwachte blockbusters tegenover elkaar in première. In eerste instantie zou Doomsday al deze zomer gaan draaien. Maar toen het voltooien van de film langer duurde, verplaatste studio Marvel de release naar de kerstmaand.

"Het was voor ons onmogelijk om onze film nog te verplaatsen", zegt Villeneuve tegen Variety. "Dus ik schik me in mijn lot en bid tot de filmgoden. Dune is geen mammoet zoals Avengers, maar het is een klein sexy diertje met enorm veel vuurkracht, en we hopen dat we overleven."

De regisseur beklemtoont dat ook de eerste twee Dune-films het zwaar hadden. "De eerste film brachten we uit aan het einde van de pandemie, maar toch deed de film het commercieel heel goed", zegt Villeneuve. "Deel twee kwam uit in 2024, in het jaar van de twee grote Hollywoodstakingen. Het was heel pittig om ons staande te houden in de stortvloed aan films die daarna uitkwamen, maar het is gelukt."

'Ik ben niet gek'

Villeneuve dacht lange tijd dat deel drie het gemakkelijker zou hebben. "We dachten: er is geen pandemie, er is geen staking, we kunnen genieten van een gewone release", stelt de cineast. "Maar toen besloot Disney om de grootste filmserie aller tijden tegenover ons te zetten. Ik ben niet gek, ik snap dat dat gevolgen heeft." Toch hoopt de regisseur dat beide films zich staande houden: "Het kan een van de grootste filmweekenden aller tijden worden. Ik ben trots op onze film en ik denk dat 'ie het gaat waarmaken."

In Nederland zijn beide films vanaf 16 december te zien. In de VS gaan zowel Dune 3 als Avengers: Doomsday op 18 december draaien.