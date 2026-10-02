WASHINGTON (ANP) - Lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse landen dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega zijn uitsluiting van alle oppositiepartijen niet terugdraait.

De onderdrukking in Nicaragua neemt al jaren toe, sinds een grote protestgolf in 2018. In juli kondigde Ortega aan dat de oppositie nooit meer zou mogen meedoen aan verkiezingen.

De resolutie van de OAS werd aangenomen op de eerste bijeenkomst van buitenlandministers in zeven jaar. De vergadering kwam er op initiatief van de Verenigde Staten, die zich al eerder fel uitspraken tegen het Nicaragua van Ortega. Onderminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau sprak van een dictatuur, die een gevaar vormt voor de stabiliteit van het hele westelijke halfrond.

Nicaragua is zelf in 2023 uit de OAS gestapt en heeft samenwerkingsovereenkomsten met Rusland en China.