Koning Charles zal tijdens het aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten in aanloop naar de reis later deze maand. Samen met koningin Camilla gaat Charles naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados.

"Er worden belangrijke discussies gehouden tijdens diverse fora over de koloniale geschiedenis en de gevolgen van de trans-Atlantische handel in slaven voor verschillende generaties", zegt het hof volgens persbureau Reuters. "Het programma zal daarom ‌niet ​voorbijgaan aan 'de donkerste dagen uit ons verleden', zoals Zijne Majesteit ze heeft omschreven, maar - in overeenstemming met de wensen van onze gastlanden - zal het vooral gericht zijn op het bruisende heden en de veelbelovende toekomst van elk land."

Tussen de vijftiende en negentiende eeuw zijn volgens Reuters zeker 12,5 miljoen Afrikanen weggevoerd en als slaaf verkocht. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het transport van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.