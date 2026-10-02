ASTANA (ANP) - John van 't Schip heeft ook de derde wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. In het eigen Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië.

Van 't Schip zag Kazachstan eerder deze week verliezen van Slowakije. De bondscoach debuteerde eerder met een 1-1-gelijkspel tegen Faeröer.

Nicky Clescenco opende de score voor Moldavië en Petru Popescu zorgde na rust voor de tweede treffer. Nuraly Alip deed nog wat terug na ruim een uur, maar Kazachstan kon de nederlaag niet meer voorkomen.

Van 't Schip was eerder bondscoach van Griekenland en van Armenië. Ook was hij van najaar 2023 tot voorjaar 2024 coach van Ajax.