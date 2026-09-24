Amnesty pleit voor afschaffing Amerikaanse immigratiedienst ICE

LONDEN (ANP) - Amnesty International heeft in een donderdag gepubliceerd rapport opgeroepen tot de afschaffing van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE. Die dienst is belast met de uitvoering van het harde optreden tegen immigranten van de regering van president Donald Trump.

Het rapport, getiteld We Had Whistles, They Had Guns (Wij hadden fluitjes, zij hadden wapens), brengt wijdverbreide mensenrechtenschendingen tijdens operaties van ICE in kaart, aldus de mensenrechtenorganisatie.

De publicatie volgt op een incident van minder dan een week geleden, waarbij de Venezolaanse migrant Wilber Garces Perez in de Texaanse stad Austin werd neergeschoten door een ICE-agent. In januari werden twee Amerikanen, Renee Good en Alex Pretti, in Minneapolis door federale agenten neergeschoten.

"Gemaskerde en gewapende federale agenten die straffeloos mensen op straat aanvallen, brengen iedereen in gevaar", schrijft Nadia Daar, directeur van Amnesty International USA, in het rapport. "Wil de Amerikaanse overheid beschikken over een handhavingssysteem voor immigratie dat voldoet aan de internationale mensenrechtenwetgeving en -normen, dan moet ICE worden afgeschaft."

Het rapport is gebaseerd op meer dan 150 getuigenissen die tussen maart en juni zijn verzameld in vier grote steden waar ICE zijn activiteiten concentreerde, aldus Amnesty.