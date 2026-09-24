Xavi roept vervanger op voor geblesseerd uitgevallen Brobbey

AMSTERDAM (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández gaat voor de komende interlands een vervanger oproepen voor de donderdag geblesseerd geraakte Brian Brobbey. Dat zei de Spanjaard na het gelijkspel (1-1) tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA in de Nations League.

"We moeten kijken hoe ernstig de blessure van Brobbey precies is, maar er komt een vervanger voor hem. Wie dat wordt, weet ik nu nog niet", aldus Xavi tijdens een persconferentie.

Nederland speelt deze interlandperiode nog drie wedstrijden: twee keer tegen Servië en een keer tegen Griekenland.

Mexx Meerdink verving donderdag Brobbey. Xavi heeft verder weinig spitsen in zijn selectie. Donyell Malen en Justin Kluivert meldden zich in aanloop naar de interlandperiode af met blessures. Xavi liet Memphis Depay en Wout Weghorst buiten zijn selectie.