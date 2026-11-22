ANTALYA (ANP) - Chris Bowen, de Australische minister van Klimaatverandering en Energie, is zeer teleurgesteld dat het niet is gelukt overeenstemming te bereiken over de slotverklaring van de VN-klimaattop. Australië organiseerde de top samen met Turkije, waarbij Australië de onderhandelingen leidde.

"Ik neem mijn deel van de verantwoordelijkheid", zei Bowen zondagmiddag. Ook legde hij uit waarom de voorzitters van de top maandag een eerste concept van de slotverklaring publiceerden met zoveel onderwerpen, dat al vaststond dat niet iedereen zich erin zou kunnen vinden. Op dat concept, dat in onder meer Europese gelederen 'boodschappenlijst' of 'kerstboom' werd genoemd, kwam veel kritiek.

"We zetten alles in de eerste tekst om de knelpunten in kaart te brengen en de rode lijnen te bepalen", zegt Bowen hierover. Hij benadrukt dat de voorzitters transparant wilden zijn.

Fossiele brandstoffen

Over fossiele brandstoffen, een van de grootste struikelblokken tijdens deze klimaattop, zegt Bowen dat geprobeerd is tot een balans te komen. De voorzitters hadden gehoopt dat een verwijzing naar een eerdere afspraak hierover voldoende zou zijn.

Bowen doelt op de passage in de slotverklaring waarin het akkoord dat eerder in Dubai werd gesloten in herinnering wordt gebracht. Bij de klimaattop in Dubai in 2023 maakten landen voor het eerst (en voor het laatst) expliciete afspraken over de transitie weg van fossiel. In de slotverklaring van de top van dit jaar staat alleen dat plannen die uit dat akkoord voortvloeien "volledig en snel" moeten worden uitgevoerd, maar zonder in detail te treden.