Een petitie die oproept om de omstreden artiest Marilyn Manson volgend jaar niet te laten optreden in het Wembley Stadium in Londen is inmiddels 20.000 keer ondertekend.

Manson speelt op 3 juli op Wembley als voorprogramma van Slipknot. Politicus Anton Georgiou startte begin november op Change.org een petitie tegen het optreden van Manson, die al jaren door meerdere mensen wordt beschuldigd van onder meer seksueel misbruik. Volgend jaar moet Brian Warner, zoals de muzikant eigenlijk heet, opnieuw voor de rechter komen.

"Een artiest die van zulke ernstige misdaden wordt beschuldigd, zou niet in ons nationale stadion mogen optreden zolang hij niet van alle aanklachten is vrijgesproken", staat in de petitie. "Mocht de heer Warner in de aanstaande rechtszaak worden veroordeeld, dan zou dat een zeer slecht licht werpen op het stadion, een enorm risico voor de reputatie met zich meebrengen en het verkeerde signaal afgeven aan slachtoffers van seksueel misbruik."

"In andere situaties zouden mensen tegen wie dergelijke beschuldigingen worden geuit worden geschorst, in afwachting van de uitkomst van een volledig en deugdelijk onderzoek. Waarom zouden muzieksterren anders behandeld moeten worden?", vraagt de opsteller van de petitie zich af.

De 57-jarige Manson werd de afgelopen jaren meermaals beschuldigd van seksueel wangedrag en schikte een aantal zaken. Ondanks de jarenlange beschuldigingen treedt hij nog steeds op. Eind oktober leidde ook zijn aangekondigde komst naar het Belgische metalfestival Graspop tot veel kritiek.