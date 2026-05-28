Prinses Elisabeth loopt mee in academische processie van Harvard

Prinses Elisabeth heeft donderdag meegelopen met de academische processie van de Amerikaanse universiteit Harvard. De plechtige stoet met afstuderende studenten vond plaats voorafgaand aan de diplomauitreiking.

De Belgische troonopvolgster droeg een zwarte toga, met een sjaal in de kleuren van de Belgische vlag en een vierkant afstudeerhoedje. Ook had ze een opblaasbare wereldbol bij zich die ze samen met haar medestudenten in de lucht gooide.

Volgens de Belgische omroep VRT eindigde de processie in Harvard Yard, het oudste deel van de campus. Daar vindt de diplomaceremonie plaats. Koning Filip en koningin Mathilde zitten vooraan bij de eregasten.

Elisabeth studeerde twee jaar aan de prestigieuze universiteit. Ze volgde er een master in Public Policy.